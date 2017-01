Norge – en matnasjon i Tyskland

Matlaging på Fossheim Hotell. (Foto: Tina Stafrèn/Visitnorway.com)



Innovasjon Norges Turistundersøkelse gjennomføres årlig i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå. I flere år har denne vist at turister som kommer til Norge blir gledelig overrasket over det de får servert av lokalmat og lokal drikke.

– Særlig gjelder dette tyske turister. Etter norgesferien mener hele 86 prosent av tyskerne at Norge er et egnet sted for gode matopplevelser og lokale spesialiteter. Når vi har spurt potensielle norgesturister i Tyskland – som ennå ikke har vært her på ferie – så mener 73 prosent at Norge det samme. I 2013 trodde 66 prosent at Norge var et sted for gode matopplevelser. Det betyr at omdømmet blir stadig bedre og at markedsføringen av norsk lokalmat og drikke fungerer i Tyskland, sier leder for bærekraftig reiseliv og mat i Innovasjon Norge, Audun Pettersen, i en pressemelding.

Ikke bare tomprat



Audun Pettersen. (Foto: Innovasjon Norge)



Tall fra Turistundersøkelsen viser også at det ikke bare er et ønske blant turistene å teste lokalmat og drikke når de er i Norge – de gjør det faktisk også. Hele 48 prosent av våre internasjonale gjester spiste lokal mat og drakk lokal drikke mens de var på ferie i Norge i 2015. De som har svart positivt på dette har også et 50 prosent høyere døgnforbruk.

– Regionen som scorer best på dette med lokalmat og -drikke i Norge er Trøndelag. De ligger et hestehode foran resten av landet på våre målinger. Der har de vært dyktige på å jobbe strategisk over lang tid, de har et eget matmanifest som er undertegnet av alt fra barnehage og skole, via hotell, restauranter og slakteri, til offentlige aktører, Ski-VM 2021 og Rema 1000 Trøndelag. Ved å signere sier aktørene at de vil bidra til å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes mangfold, smak og særpreg fra hav til høgfjell. Mange burde lære av det de har fått til i Trøndelag, sier Pettersen.

Et ettertraktet utstillingsvindu

Innovasjon Norge har en rekke tjenester som finansiering, kompetanse, design- og markedsrådgiving, og samarbeid i de matfaglige kompetansenavene. Matmerks markedstjenester er også viktige for å lykkes med å øke omsetningen av lokalmat, både gjennom dagligvarehandelen og i andre kanaler.

I tillegg er omdømmeprosjekter som Internationale Grüne Woche (IGW) har også blitt svært viktig for norske landbruksprodukter og reiseliv.

– Å delta på IGW har blitt ettertraktet blant norske bedrifter som arbeider i skjæringspunktet mellom mat, opplevelser og reiseliv. For regionene og bedriftene som inviteres med til Berlin er dette et prosjekt som gir mye positiv oppmerksomhet og gode muligheter for utvikling og nettverk, sier Pettersen.

Norge på IGW for 30. gang

Denne uken (20. januar) åpner den norske paviljongen på Internationale Grüne Woche (IGW) for 30. gang. Selve messen har blitt arrangert 82 ganger og har blitt en populær møteplass for tyskere, og særlig berlinere, som ønsker å oppleve mat og drikke fra hele verden på et messeområde. I år deltar 77 utstillere fra Norge. Regionene som er plukket ut til å delta i 2017 er Sørlandet, Fjord-Norge og Oslo-regionen.

Her kan du se alle de norske utstillerne på Grüne Woche

Norges deltakelse på IGW har utviklet seg til å bli et av to store nasjonale omdømmeprosjekt for mat og landbruk. Nasjonalt har vi Matstreif som hvert år arrangeres i september, internasjonalt er det IGW som er det viktigste. Landbruks- og matdepartementet eier prosjektet og Innovasjon Norge er prosjektledere.